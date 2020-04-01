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Dünya, Koronavirüs

Burundi'de ilk Kovid-19 vakaları görüldü

Tanzanya üzerinden ülkeye gelen ve Kovid-19 semptomu gösteren 5 kişiye yapılan testlerden ikisinin sonucunu pozitif çıktı.

Alaattin Doğru   | 01.04.2020
Burundi'de ilk Kovid-19 vakaları görüldü

Dakar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Tanzanya üzerinden ülkeye gelen ve Kovid-19 semptomu gösteren 5 kişiye yapılan testlerden ikisinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan ikisinin eski başkent Bujumbura'daki Bumerec Hastanesinde tedavi altına alındığının aktarıldığı açıklamada, Burundi'nin olası vakaları göz önüne alarak önceden hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada Kovid-19 ile mücadele ve halkı bilinçlendirme kampanyalarının devam ettiği, virüsün bulaşma riskini azaltmak için sağlık ve hijyen kuralarına uyma gerekliliğine vurgu yapıldı.

Kıtanın 54 ülkesinden sadece Malavi, Komorlar Birliği, Lesotho, Sao Tome ve Principe ile Güney Sudan virüsün görülmediği ülkeler olarak kaldı.

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