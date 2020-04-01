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Dünya, Koronavirüs

Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 20’ye çıktı

Avustralya’da, Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Recep Şakar   | 01.04.2020
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 20’ye çıktı

Melbourne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avustralya’da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye, vaka vakası 4 bin 800’e çıktı.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, Sydney’deki yaşlı bakım evinde virüse yakalanan 95 yaşındaki kadın hastanın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kaybıyla NSW’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a çıkarken Avustralya genelinde yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Virüsün ilk görüldüğü ocak ayının sonundan itibaren yaklaşık 250 bin kişiye uygulanan testler sonucunda 4 bin 800 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Avustralya genelinde virüse yakalanan 337 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kurallarının yürürlükte olduğu Avusturalya'da, yurt dışından gelenler zorunlu karantinaya alınıyor.

Ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış durumda.

Acil durumlar dışında akraba ve ev ziyaretlerinin de yasaklandığı ülkede kurallara uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

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