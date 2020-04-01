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Dünya, Koronavirüs

El Salvador'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

El Salvador'da Kovid-19 salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Muhammed Emin Canik   | 01.04.2020
El Salvador'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ilk can kaybının yaşandığını, hastanın ülkeye ABD'den gelen 60 yaşında bir kadın olduğunu duyurdu.

Halka evde kalma çağrısı yapan Bukele, hayatını kaybeden hastanın yakınları ve arkadaşlarına baş sağlığı diledi.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Kovid-19, şu ana kadar 32 kişide görüldü.

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