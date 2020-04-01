Kongo Halk Cumhuriyeti’nde Kovid-19’dan ilk can kayıpları
Kongo Halk Cumhuriyeti’nde Kovid-19 nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.
Dakar
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Kongo Halk Cumhuriyeti’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Jacqueline Lydia Mikolo, petrol kenti Point-Noire’da iki kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ülkede şu ana kadar 22 vakanın görüldüğünü belirten Mikolo, Kovid-19’un yayılmasına yönelik alınan önlemler çerçevesinde bu geceden itibaren ülke genelinde 30 günlük kısmi sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.
Kongo Halk Cumhuriyeti'nde ilk vaka 14 Mart'ta görülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.