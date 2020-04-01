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Dünya, Koronavirüs

Kongo Halk Cumhuriyeti’nde Kovid-19’dan ilk can kayıpları

Kongo Halk Cumhuriyeti’nde Kovid-19 nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.

Alaattin Doğru   | 01.04.2020
Kongo Halk Cumhuriyeti’nde Kovid-19’dan ilk can kayıpları

Dakar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kongo Halk Cumhuriyeti’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Jacqueline Lydia Mikolo, petrol kenti Point-Noire’da iki kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede şu ana kadar 22 vakanın görüldüğünü belirten Mikolo, Kovid-19’un yayılmasına yönelik alınan önlemler çerçevesinde bu geceden itibaren ülke genelinde 30 günlük kısmi sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Kongo Halk Cumhuriyeti'nde ilk vaka 14 Mart'ta görülmüştü.

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