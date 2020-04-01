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Dünya, Koronavirüs

Beyaz Saray sağlık ekibinden, ABD'de 100 ila 200 bin kişinin koronavirüsten öleceği tahmini

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan doktorlar önlemlere uyulsa da 100 ila 200 bin kişinin ölebileceğini bildirdi.

Dildar Baykan   | 01.04.2020
Beyaz Saray sağlık ekibinden, ABD'de 100 ila 200 bin kişinin koronavirüsten öleceği tahmini

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci, ABD'de salgına karşı alınan önlemlere uyulması durumunda bile virüs nedeniyle 100 ila 200 bin kişinin ölebileceğini bildirdi.

Birx ve Fauci, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı basın toplantısında ülkedeki salgına ilişkin yapılan tahminler konusunda sunum yaptı.

Doktor Birx konuşmasında, "Yayımladığımız önlemlere uyulursa, 100 ila 200 bin arasında kişinin öleceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Federal hükumetin yayımladığı önlem uyarılarına sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini vurgulayan Birx, "Elimizde sihirli bir değnek yok. Sihirli bir aşı ya da tedavi de yok. Sadece davranışlarımızla bu hastalığı yenebiliriz." açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı olan Doktor Fauci ise, "En az 100 bin kişinin öleceği tahmini ne kadar iç karartıcı olursa olsun buna hazır olmalıyız. Tabii, umuyoruz ki rakam bu kadar yüksek olmaz. Bu rakamı mümkün olan en az seviyeye indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak gerçekçi olmak gerekirse, kendimizi de bir taraftan bu ihtimale hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı. 

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