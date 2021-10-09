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Dünya

İran'da 1979'daki devrimin ardından ilk Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Beni Sadr hayatını kaybetti

İran'da 1979 yılında gerçekleşen devrimin ardından ülkenin ilk cumhurbaşkanlığını yapan Ebu'l Hasan Beni Sadr, 88 yaşında Paris'te yaşamını yitirdi.

Muhammet Kurşun   | 09.10.2021
İran'da 1979'daki devrimin ardından ilk Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Beni Sadr hayatını kaybetti

Tahran

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Beni Sadr'a ait internet sitesi ülkenin devrimden sonraki ilk Cumhurbaşkanı'nın Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

22 Mart 1933 Hemedan doğumlu Beni Sadr, İran'da 1979 yılında gerçekleşen devimin ardından devrimin lideri Şii din adamı Ayetullah Ruhullah Humeyni ile Paris'ten dönen isimler arasındaydı.

5 Şubat 1980 ila 20 Haziran 1981 arasında ülkenin cumhurbaşkanlığını yaptı.

Daha sonra Humeyni ve rejimle ihtilafa düştüğü için görevden alınan Beni Sadr, 1981'de Paris'e gitti ve o tarihten bu yana orada yaşıyordu.

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