Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,621.90
ETH/USDT
2,561.80
BTC/USDT
63,025.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi galibiyeti sonrası Galatasaray takım kafilesini Florya Metin Oktay Tesisleri girişinde karşılıyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

İran, Suriye'deki türbelere ziyaret için düzenlenen seferleri durdurdu

İran, güvenlik gerekçesiyle İran'dan Suriye'deki türbelere ziyaret için düzenlenen seferleri durdurduğunu duyurdu.

Ahmet Dursun  | 21.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
İran, Suriye'deki türbelere ziyaret için düzenlenen seferleri durdurdu Fotoğraf: Haidar Mohammed Ali/AA

Tahran

İran devlet televizyonunda konuşan Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Abbas Hüseyni, "Güvenlik sorunları nedeniyle Suriye'ye ziyaretçi gönderilmesi durdurulmuştur ve bu konu şu anda gündemde değildir." dedi.

Hüseyni, "Şu anda tam bir güvenliğin hissedilebileceği, ziyaretçilerin rahatça gidip gelebileceği bir durumu henüz oluşturmuş değiliz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güney banliyölerinde bulunan ve Şii Müslümanlar tarafından Hazreti Ali'nin kızı Hazreti Zeyneb'in kabrinin bulunduğu yer olduğuna inanılan Seyyide Zeyneb Türbesi başta olmak üzere Suriye'deki bazı dini mekanlar, İranlılar tarafından toplu ziyaret merkezleri olarak ziyaret ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın "fay etüt raporu" sonuçlarını açıkladı
Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamerada
Van'da şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" başladı
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

İran, Suriye'deki türbelere ziyaret için düzenlenen seferleri durdurdu

İran, Suriye'deki türbelere ziyaret için düzenlenen seferleri durdurdu

İran, yeni balistik füze ile kamikaze insansız hava aracını sergiledi

BM: Suriye'yi de içine çekecek bölgesel savaş riski mevcut

Lübnan'da yaralanan İranlı Büyükelçi, patlatılan cihazların daha çok siviller tarafından kullanıldığını söyledi

Lübnan'da yaralanan İranlı Büyükelçi, patlatılan cihazların daha çok siviller tarafından kullanıldığını söyledi
İran: Beyrut Büyükelçimizin yaralanmasına yol açan saldırıya gerekli cevabı verme hakkımızı koruyoruz

İran: Beyrut Büyükelçimizin yaralanmasına yol açan saldırıya gerekli cevabı verme hakkımızı koruyoruz
İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin hapisteki kızı serbest bırakıldı

İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin hapisteki kızı serbest bırakıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet