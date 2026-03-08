Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Meclis Başkanı Kalibaf savaşın küresel petrol piyasasına etkisine vurgu yaptı

İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasını etkilediğini belirterek, "Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca Amerikan çıkarlarını değil bölgedeki ve dünyadaki ülkelerin çıkarlarını da yok ediyor." dedi.

Ahmet Dursun  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
İran Meclis Başkanı Kalibaf savaşın küresel petrol piyasasına etkisine vurgu yaptı

Ankara

Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasına etkilerine vurgu yaptı.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, şunları kaydetti:

"Trump, petrol fiyatlarının fazla artmayacağını söylemişti ancak fiyatlar yükseldi ve şimdi de yakında düzeltme olacağını söylüyor!

Savaş böyle devam ederse petrol satmanın da üretmenin de bir yolu kalmayacak. Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca Amerikan çıkarlarını değil bölge ve dünyadaki ülkelerin çıkarlarını da yok ediyor."

