İran Meclis Başkanı Kalibaf savaşın küresel petrol piyasasına etkisine vurgu yaptı
İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasını etkilediğini belirterek, "Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca Amerikan çıkarlarını değil bölgedeki ve dünyadaki ülkelerin çıkarlarını da yok ediyor." dedi.
Ankara
Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasına etkilerine vurgu yaptı.
İran Meclis Başkanı Kalibaf, şunları kaydetti:
"Trump, petrol fiyatlarının fazla artmayacağını söylemişti ancak fiyatlar yükseldi ve şimdi de yakında düzeltme olacağını söylüyor!
Savaş böyle devam ederse petrol satmanın da üretmenin de bir yolu kalmayacak. Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca Amerikan çıkarlarını değil bölge ve dünyadaki ülkelerin çıkarlarını da yok ediyor."