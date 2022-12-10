Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,797.13
ETH/USDT
1,264.80
BTC/USDT
17,149.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, İngiliz büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İngiltere, Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idama mahkum edilen Muhsin Şikari'nin cezasının infaz edilmesi nedeniyle dün İranlı yargıçlara ve hapishane görevlilerine yaptırım kararı almıştı.

Ahmet Dursun   | 10.12.2022
İran, İngiliz büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Ankara

İran, Muhsin Şikari'nin idam edilmesi nedeniyle İranlı yargı yetkililerine yaptırım uygulayan İngiltere'ye tepki olarak, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere'nin İran'daki terör ve kargaşaya destek vermesi ve İranlılara yasa dışı yaptırımlar getirmesinin ardından" bu ülkenin Tahran Büyükelçi Simon Shercliff'in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Londra yönetiminin protestolarla ilgili yaptırımlarının "İran'ın iç işlerine müdahale" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, İran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu da İngiliz Büyükelçi'ye hatırlatıldığı aktarıldı.

İran'da Mahsa Emini adlı genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili geçen haftalarda idama mahkum edilen 23 yaşındaki Muhsin Şikari adlı bir kişinin cezası 8 Aralık'ta infaz edilmişti.

Protestolarla bağlantılı idam edilen ilk gösterici olan Şikari, "ateşsiz silah taşımak, yolu kapatmak, araçları durdurmak, güvenliği ihlal etmek, bir güvenlik görevlisini yaralamak, korku ve dehşet salmak gibi eylemler yoluyla devlete karşı savaş açmakla (muharebe)" suçlanmıştı.

İngiltere, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idama mahkum edilen Muhsin Şikari'nin cezasının infaz edilmesi nedeniyle İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mehdi Hüseyin Matin'i dün Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "protestoculara uygulanan baskıyla bağlantılı İran mahkemesi hakimlerine ve hapishane görevlilerine yaptırım kararı aldıklarını" açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Cleverly'nin, "İranlı yetkililere görüşlerimizi açıkça ifade ettik. İran infazları derhal durdurmalı ve kendi halkına yönelik şiddeti sona erdirmeli." ifadelerine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kurum, Samsun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışına katıldı
TRT World Forum 2022'de bugünkü kamu yayıncılığının zorluğu tartışıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Kürt düşmanı, 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir

Benzer haberler

İran, İngiliz büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, İngiliz büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

BM, İran'a idamları derhal durdurması çağrısında bulundu

İngiltere'den İran'daki Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı ilk idama tepki

İran'daki gösterilerde güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan 5 kişiye idam cezası

İran'daki gösterilerde güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan 5 kişiye idam cezası
İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı "gösterilere destek" suçlamasıyla yargılanıyor

İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı "gösterilere destek" suçlamasıyla yargılanıyor
İran'daki üniversitelerde Mahsa Emini protestoları sürüyor

İran'daki üniversitelerde Mahsa Emini protestoları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet