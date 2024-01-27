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Dünya

İran ile Pakistan büyükelçilerini karşılıklı olarak yeniden görevlendirdi

İran ile Pakistan'ın geçen hafta birbirlerinin topraklarındaki "terör gruplarını" hedef almasıyla ortaya çıkan gerginliğin giderildiği, iki ülke büyükelçilerinin yeniden görevlerine döndüğü bildirildi.

Ahmet Dursun  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
İran ile Pakistan büyükelçilerini karşılıklı olarak yeniden görevlendirdi

Ankara

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Müddesir Tipu dün Tahran'a ulaşırken, İran'ın yeni İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem de İslamabad'a giderek görevine başladı.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Pakistan'ın yeni Tahran Büyükelçisinin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye güven mektubunu sunduğunu duyurdu.

Cemşidi, görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi'nin, "Pakistan'ın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Kardeşçe ilişkilerimizin kökleri ortak medeniyet ve ortak inanca dayanmaktadır. Terörden yararlanan ABD'dir. Sınırlarımız tehdit değil fırsattır." ifadelerini kullandığını aktardı.

İran ile Pakistan arasındaki gerginlik

İran, 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek terör unsurlarını hedef aldığını duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan da 18 Ocak'ta İran'ın sınır bölgesindeki bir noktayı füzelerle vurarak, teröristlere yönelik harekat yaptığını duyurmuştu.

Taraflar birbirini kınarken, saldırılarda sivillerin öldüğünü, "dost ve kardeş ülkeler" olarak birbirlerinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıklamıştı. İki gün süren gerilim çok hızlı yatışırken, taraflardan yumuşama mesajları gelmişti.

Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları arasında yapılan telefon görüşmeleri sonrasında, iki ülkenin büyükelçilerinin 26 Ocak'a kadar görevlerine dönebileceklerine dair mutabakat sağlanırken, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'nin daveti üzerine İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 29 Ocak'ta Pakistan'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı.

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