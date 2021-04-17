Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor.
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Taliban'ın planının İslami emirliğin yeniden kurulması olduğunu biliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Taliban'ın planının "İslami emirliğin yeniden kurulması" olduğunu savunarak, "İran ve bölge ülkeleri, Afganistan'ın 90'lı yıllara dönmesine izin vermeyecek." dedi.

Muhammet Kurşun   | 17.04.2021
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Taliban'ın planının İslami emirliğin yeniden kurulması olduğunu biliyoruz

Tahran

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib'in katıldığı çevrim içi toplantıda konuşan Zarif, Afganistan'daki barış görüşmeleri ve ABD'nin askerlerini bu ülkeden çekmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Afganistan'ın 1990'lı yıllara dönmesinin mümkün olmadığını dile getiren Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Taliban'ın planının İslami emirliğin yeniden kurulması olduğunu biliyoruz. Fakat bu plan pratik değildir ve bunun için genel bir uzlaşı yoktur. İran ve bölge ülkeleri, Afganistan'ın 90'lı yıllara dönmesine izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Zarif, ABD'nin Afganistan'dan ayrılmasının "olumlu bir adım" olduğunu belirterek, görüşlerini şöyle aktardı:

"Taliban bu fırsatı şiddeti artırmak için kullanmamalıdır. Taliban Afganistan hükümeti ile zaman kaybetmeden ciddi müzakereleri başlatmalıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 234 bini aştı
Podgorica'daki sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesine tanıklık ettik
İngiltere'de aşının orucu bozacağını düşünenler için gece hizmet veren merkezler kuruldu
Türkiye'nin hibe ettiği 10 bin doz Kovid-19 aşısı Bosna Hersek'e ulaştı
'Turizmin başkenti' Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 600 bini geçti

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Taliban'ın planının İslami emirliğin yeniden kurulması olduğunu biliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Taliban'ın planının İslami emirliğin yeniden kurulması olduğunu biliyoruz

İran, Irak'ta son günlerde meydana gelen patlama ve saldırılardan 'derin endişe' duyduğunu açıkladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, saatte yüzde 60 saflıkta 9 gram uranyum zenginleştirdiklerini açıkladı

İran yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini açıkladı

İran yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini açıkladı
İran'da son 24 saatte 321 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 321 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Ruhani: İstersek uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebiliriz

Ruhani: İstersek uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebiliriz