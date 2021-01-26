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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bölgede 6'lı iş birliği platformu oluşturmak istiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kafkasya bölgesinde 6'lı iş birliği platformu oluşturmak istediklerini ve bu amaçla bölge turuna çıktığını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 26.01.2021
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bölgede 6'lı iş birliği platformu oluşturmak istiyoruz

Tahran

6 ülkeyi kapsayan bölge turuna çıkan Zarif, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ardından ikinci durağı olan Rusya'nın başkenti Moskova'da İran medyasına açıklamada bulundu. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycanlı diğer yetkililerle dün verimli görüşmeler yaptıklarını aktaran Zarif, "Bölgede 6'lı iş birliği platformu oluşturmak istiyoruz. Kafkasya bölgesindeki ülkeleri bu amaçla ziyaret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zarif, Lavrov ile görüşmede Dağlık Karabağ, nükleer anlaşma, Suriye, Afganistan ve Yemen gibi konuları da ele alacaklarını belirterek, "Donald Trump'ın gidişiyle özel şartlar oluştu ve Rusya ile bu konudaki duruşumuzu uyum içinde belirleyeceğiz." diye konuştu.

Zarif'in Rusya'nın ardından Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor. 

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