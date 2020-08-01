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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Batı, teröristleri finanse etmeye ve barındırmaya son vermeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve Avrupa'yı terör örgütlerine finansman ve barınma desteği sağlamakla suçladı.

Ahmet Dursun   | 01.08.2020
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Batı, teröristleri finanse etmeye ve barındırmaya son vermeli

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran İstihbarat Bakanlığının ABD'de örgütlenen ve İran'da terör eylemleri düzenlemekle suçlanan rejim karşıtı bir grubun liderini ele geçirdiğini duyurmasının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, "Batı, teröristleri finanse etmeye ve barındırmaya son vermelidir." ifadesini kullanan Zarif, şöyle devam etti:

"(Teröristler) ABD ve Avrupa'daki güvenli limanlarından nefret, propaganda, cinayet ve kargaşa organize ediyorlar ve masum İranlı sivillere yönelik cinayetlerin sorumluluğunu utanmadan üstleniyorlar. Sis perdeleri bu iki yüzlülüğü gizleyemez."

İran İstihbarat Bakanlığı, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı ve monarşi yanlısı örgütün lideri olduğu belirtilen Cemşid Şarmehd'in yakalandığını duyurmuştu.

Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajları düzenlemekle suçlanıyor.

İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD'nin California eyaletinde İran aleyhine faaliyetler yürüttüğü bilinen Şarmehd'in İran'da yakalandığını açıklarken "Şarmehd gibi kişiler ABD ve siyonist rejime (İsrail) güvenerek hata yapıyorlar çünkü bu ikisi kendi çıkarlarına hizmet edildiği sürece destek verir." demişti.

Yakalandıktan sonra gözleri bağlı şekilde kameralar karşısına geçirilen Şarmehd'in, Şiraz'daki terör saldırısındaki planlayıcı rolünü itiraf ettiğine dair görüntüler devlet televizyonunda gösterilmişti.

İran istihbaratının, Şiraz'daki terör eyleminin yönlendiricisi olduğu iddia edilen Şarmehd'i 2009'da Los Angeles'ta öldürme teşebbüsünde bulunduğuna ilişkin haberler ABD medyasında yer almıştı.


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