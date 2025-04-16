İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Tahran'ı ziyaret eden UAEA Başkanı Grossi ile görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.
Tahran
İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken başkent Tahran'ı ziyaret eden UAEA Başkanı Grossi, Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, Grossi ile UAEA'nın İran'la teknik işbirliği ve etkileşimlerinin son durumu ve ilerlemesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.
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UAEA'nın "bazı tarafların haksız baskılarından etkilenmeden, görev ve sorumlulukları çerçevesinde mesleki ve teknik rolünü oynamasının gerekliliğini" Grossi'ye ileten Erakçi, Ajansın İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehditler konusunda net ve şeffaf bir tutum benimsemesini istedi.
Erakçi, Grossi'ye İran ile ABD arasında Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen nükleer müzakereler hakkında bilgi verdi.
UAEA Başkanı Grossi ise İran ile Ajans arasındaki etkileşim ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine işaret etti ve mevcut sorunların çözümüne yardımcı olmak için uygun bir atmosfer oluşturmak amacıyla diğer taraflarla istişarenin önemini vurguladı.
İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmeleri memnuniyetle karşılayan Grossi, UAEA'nın süreci desteklediğini ve olumlu bir sonuç elde edilene kadar bu görüşmelerin sürmesini umduğunu ifade etti.
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