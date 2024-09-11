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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İran, Rusya'ya balistik füze teslim etmedi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin Rusya'ya balistik füze göndermediğini, ABD ve Avrupa ülkelerinin bu konuda "hatalı istihbarat ve mantıkla hareket ettiğini" söyledi.

Ahmet Dursun  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İran, Rusya'ya balistik füze teslim etmedi

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanmak üzere balistik füze gönderdiğine dair iddialara değindi.

ABD ve E3 olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya'yı bu konuda "hatalı istihbarat ve mantıkla hareket ettiğini" savunan Erakçi, "İran, Rusya'ya balistik füzeler teslim etmedi. Nokta." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD ve Avrupa ülkelerinin ülkesine yönelik yaptırımlarının çözüm değil, sorunun bir parçası olduğunu ifade ederek, "Yaptırım bağımlıları, 'İran nasıl oluyor da gelişmiş silahlar üretebiliyor ve bunları satabiliyor?' sorusunu kendilerine sormalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'a Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddiasıyla yeni yaptırım kararları açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Tahran'ın Moskova'ya balistik füzeler göndermeye devam ettiği ve bu silahların Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığı iddia edilmişti.

Bu kapsamda söz konusu silah transferiyle ilgili İran ve Rusya'da bulunan toplam 10 kişi ile 6 kurumun yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti.

Fransa, Almanya ve İngiltere de ortak yaptıkları açıklamada, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatı yaptığının doğrulandığını ve 3 ülkenin İran ile ikili hava hizmetleri anlaşmalarını feshetmek için harekete geçeceğini ve İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air’ın da yeni yaptırımlar kapsamına alınacağını duyurmuştu.

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