Dolar
43.86
Euro
51.79
Altın
5,169.50
ETH/USDT
2,113.20
BTC/USDT
69,397.00
BIST 100
13,809.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı, ABD ile görüşmeler öncesi Cenevre'de Ummanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cenevre'de yarın gerçekleştirilecek İran-ABD müzakere görüşmelerinin üçüncü turu öncesinde, taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

Ahmet Dursun  | 25.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
İran Dışişleri Bakanı, ABD ile görüşmeler öncesi Cenevre'de Ummanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ve Busaidi, İsviçre'nin Cenevre kentinde görüştü.

Erakçi, İran'ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular olmak üzere iki alandaki pozisyon ve görüşlerini Ummanlı mevkidaşına iletti.

Görüşmenin, önceki müzakerelerde olduğu gibi prosedürlere uygun olarak ve Tahran ile Washington arasında dolaylı görüşmelerin resmi olarak başlamasından önce son koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. ​​​​​​​

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Avrupa rekabet stratejisinin parçası olarak görülmeli
Somalili bakanlar, İletişim Başkanlığındaki "Türkiye-Somali İlişkileri" panelinin açılış konuşmalarını yaptı
Bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine doğru kararlı yürüyüşümüzü kimse durduramayacak
Bakan Işıkhan: Her bir emekçimizin alın terini bu ülkenin kalkınmasının ve güçlü yarınlarının harcı olarak gördük
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı, ABD ile görüşmeler öncesi Cenevre'de Ummanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı, ABD ile görüşmeler öncesi Cenevre'de Ummanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet