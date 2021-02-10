Euro
8.56
Dolar
7.06
BIST 100
1,547.11
Altın
1,837.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Balıkesir Söz Sizde” programında sektör temsilcileriyle bir araya geliyor
logo
Dünya

İran devrim kutlamalarına Cumhurbaşkanı Ruhani aleyhine atılan sloganlar damgasını vurdu

İran'da devrimin 42'nci yıldönümü kutlamalarına katılan yüzlerce motosiklet kullanıcısı "Kahrolsun Ruhani" sloganları attı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 10.02.2021
İran devrim kutlamalarına Cumhurbaşkanı Ruhani aleyhine atılan sloganlar damgasını vurdu

İstanbul

İran'da devrim kutlamaları etkinliklerine motosikletleriyle katılan yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhine sloganlar attı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İran'da devrimin 42'nci yıldönümü kutlamalarına katılan yüzlerce motosiklet kullanıcısı "Kahrolsun Ruhani" sloganları attı.

Pikap araç üzerinde amigoluk yapan şahsın "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail" sloganına, seyir halindeki motosikletli kişilerin "Kahrolsun Ruhani" şeklinde cevap vermeleri dikkati çekti.

Motosikletlilerin, İran ve Hizbullah bayrakları taşıdıkları görüldü.

İran'da 11 Şubat 1979 tarihinde Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde "Özgürlük, Eşitlik", "Ne Doğu, ne Batı" gibi sloganlarla gerçekleştirilen devrimle Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine son verilmişti.

Ülkede bu yıl kutlamalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle otomobil ve motosikletlerle konvoy geçişleri şeklinde gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 479 bin 810'a çıktı
İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
İsrail'de Kovid-19 vakaları düşmeye başladı
Güney Kore, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına şartlı onay verdi
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini aştı

Benzer haberler

İran devrim kutlamalarına Cumhurbaşkanı Ruhani aleyhine atılan sloganlar damgasını vurdu

İran devrim kutlamalarına Cumhurbaşkanı Ruhani aleyhine atılan sloganlar damgasını vurdu

Ruhani, Trump'a karşı sergiledikleri duruş nedeniyle dünyanın İran'a borçlu olduğunu belirtti

İran devrimi 42. yılına ABD yaptırımlarıyla girdi

İsrail ordusu: İran 2 yıl içinde nükleer silah geliştirebilir

İsrail ordusu: İran 2 yıl içinde nükleer silah geliştirebilir
Ruhani: Anlaşmadan ayrılan nükleer anlaşmaya da ilk dönen taraf olmalıdır

Ruhani: Anlaşmadan ayrılan nükleer anlaşmaya da ilk dönen taraf olmalıdır
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'ın uyguladığı yaptırımlar açıklaması: İran tehdide direnişle cevap verir

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'ın uyguladığı yaptırımlar açıklaması: İran tehdide direnişle cevap verir