Dolar
34.75
Euro
36.64
Altın
2,652.94
ETH/USDT
3,772.00
BTC/USDT
95,115.00
BIST 100
9,886.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran destekli gruplar, Suriye'deki rejim güçlerine desteğe gidiyor

İran destekli gruplar, Irak üzerinden Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerine destek birlikleri gönderiyor.

Eşref Musa, Ömer Koparan, Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu, Can Efesoy  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
İran destekli gruplar, Suriye'deki rejim güçlerine desteğe gidiyor

HALEP/DEYRİZOR

 Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran destekli gruplar 3 gündür Irak üzerinden Suriye'deki rejim güçlerine desteğe gidiyor.

Destek birlikleri, her gün yaklaşık 50 arabayla Suriye-Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinden Suriye'ye giriş yapıyor.

Elbukemal ilçesine bağlı Suveyiyye köyünde bulunan bahçelerden geçen birlikler, Meyadin ilçesi ve Halep kırsalı üzerinden Hama cephelerine varıyor.

Gelen gruplar arasında Zeynebiyyun ve Fatimiyyun tugaylarının yanı sıra İran Devrim Muhafızları yer alıyor.

Bazı konvoylarda, çok namlulu roket atar (ÇNRA) ve 23 milimetrelik uçaksavarın olduğu pikap araçları bulunuyor.

Destek birliklerindeki savaşçı sayısının en az 400 olduğu belirtiliyor.

Rejim karşıtı gruplar, Halep'teki çatışmalarda bazı İranlı ve İran destekli savaşçıları esir almıştı.

İran destekli gruplar

Suriye'de Esed rejimiyle birlikte hareket İran destekli gruplar arasında Fatimiyyun ve Zeynebiyyun tugayları öne çıkıyor.

İran ordusu, Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaşta rejime destek vermek için tamamı Afganlardan oluşan Fatimiyyun Tugayı'nı kurmuştu.

Suriye'de rejime destek veren Zeynebiyyun Tugayı'nın üyeleri de mezhep ya da siyasi sebeplerle Pakistan'dan ayrılan, bu ülkeden İran'a eğitim için gidip Kum ve Meşhed gibi şehirlerde medrese eğitimi alan Pakistanlı Şiilerden oluşuyor.

İran destekli gruplar, Suriye'de Deyrizor il merkezi, Meyadin, Muhasan ile Bukemal ilçeleri ile Suriye-Irak sınır hattında yoğun varlık gösteriyor.

Söz konusu gruplar İran Devrim Muhafızlarının sahadaki komutanları tarafından yönlendiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de otomobille öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 16'sı öğrenci 24 kişi yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katıldı
Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı

Benzer haberler

İran destekli gruplar, Suriye'deki rejim güçlerine desteğe gidiyor

İran destekli gruplar, Suriye'deki rejim güçlerine desteğe gidiyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzur ve güveni hissettiği an herkes toprağına dönmek istiyor

Rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen Halep'te halk, temel ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyor

Suriye'de rejim karşıtı gruplar Hama'nın kuzeyinde 18 yerleşim bölgesini daha kontrolüne aldı

Suriye'de rejim karşıtı gruplar Hama'nın kuzeyinde 18 yerleşim bölgesini daha kontrolüne aldı
Suriye rejimi ve Rusya'nın Halep ve İdlib illerine saldırılarında 6 günde 81 kişi öldü

Suriye rejimi ve Rusya'nın Halep ve İdlib illerine saldırılarında 6 günde 81 kişi öldü
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar Hama ilinde 16 yerleşim yerini daha ele geçirdi

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar Hama ilinde 16 yerleşim yerini daha ele geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet