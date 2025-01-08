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Dünya

İran’daki Buşehr nükleer enerji santralinin yakınında yabancıların ikameti ve çalışması yasaklandı

İran’ın nükleer enerji santralinin bulunduğu Buşehr kentinde güvenlik tedbirleri kapsamında yabancı uyrukluların ve mültecilerin santrale 5 kilometre yakın mesafede ikamet etmesi ve çalışmasına yasak getirildi.

Haydar Şahin  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
İran’daki Buşehr nükleer enerji santralinin yakınında yabancıların ikameti ve çalışması yasaklandı

Ankara

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Buşehr Vali Yardımcısı İhsan Cihanyan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Güvenlikten sorumlu Vali Yardımcısı Cihanyan, “Buşehr nükleer santralinin 5 kilometre yakınında ve bu ilin Genave, Deylem ile Aseluye ilçelerinde yabancı uyrukluların ve mültecilerin çalışması ve ikamet etmesi yasaktır.” dedi.

Tüm yabancı uyruklular ile mültecilerden söz konusu ilçeleri en kısa sürede terk etmelerini isteyen Cihanyan, aksi takdirde söz konusu kişilerin ikamet belgelerinin iptal edileceğini ve ülkeden sınır dışı edileceklerini belirtti.

Cihanyan, santrale yakın mahallelerde oturan ya da çalışan mültecilere ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Nükleer santralin 5 kilometre yakınında yabancı uyruklu kişilerin istihdam ve ikamet yasağı nedeniyle mültecilerin Buşehr'deki Helile ve Bendergah gibi bölgelerde ikamet etmelerine ve çalışmalarına izin verilmiyor."

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