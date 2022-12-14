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Dünya

İran’da Mahan Sadrat’ın idam hükmü yeniden yargılanma talebi üzerine durduruldu

Musevi, Yüksek Mahkemenin 9. Şubesinin, müvekkili Mahan Sadrat’ın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yeniden yargılanma talebine istinaden idam cezasının infazının durdurulmasına karar verdiğini aktardı.

Haydar Şahin   | 14.12.2022
İran’da Mahan Sadrat’ın idam hükmü yeniden yargılanma talebi üzerine durduruldu

Tahran

İran'daki gösterilerle ilgili "kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak" suçlamasıyla idama mahkum edilen ve davacının şikayetini geri çekmesi ile cezasının infazı bir süreliğine ertelenen 23 yaşındaki Mahan Sadrat hakkındaki idam hükmünün durdurulduğu bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (İSNA) haberine göre, Sadrat’ın avukatı Abbas Musevi müvekkilinin yargılama sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Musevi, Yüksek Mahkemenin 9. Şubesinin, müvekkili Mahan Sadrat’ın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yeniden yargılanma talebine istinaden idam cezasının infazının durdurulmasına karar verdiğini aktardı.

Yüksek Mahkemenin Halkla İlişkiler Birimi de yaptığı açıklamada, gösterilerle ilgili yargılanan sanıklarından Mahan Sadrat hakkındaki idam hükmünün Yüksek Mahkemece yeniden değerlendirilme süreci tamamlanana kadar durdurulduğunu belirtti.

Mahan Sadrat'ın yargılanması

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, 15 Kasım'daki haberinde, kimliği açıklanmayan bir göstericinin Tahran Devrim Mahkemesinde görülen duruşmalar sonucu, "bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak ve başkasına ait bir motosikleti ateşe vermek" gibi suçlamalardan idama mahkum edildiğini duyurmuştu.

Daha sonra idama mahkum edilen göstericinin 23 yaşındaki Mahan Sadrat olduğu açıklanmıştı.

Davacı olan ancak daha sonra şikayetini geri çeken Muhammed Rıza Kanbertaleb, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sadrat'ın ailesinin çabası ve kamuoyu baskısının sonuç verdiğini ve yargı makamlarının idam kararını askıya aldığını belirtmişti.

İran'da Mahsa Emini'nin polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 25 kişi idama mahkum edildi. Bu kişilerden 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecid Rıza Rahneverd’in cezası ise 12 Aralık’ta infaz edildi.

Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içinden ve dışından tepkiler yükseliyor. Birleşmiş Milletler de 9 Aralık'ta Şikari'nin idam edilmesini kınamıştı.

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