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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkedeki sorunların çözümü için Türkçe atasözlerinden örnek verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan eyalet gezileri çerçevesinde gittiği Huzistan’da sorunların çözümü için Türkçe atasözlerinden örnekler verdi.

Haydar Şahin  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkedeki sorunların çözümü için Türkçe atasözlerinden örnek verdi

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre Pezeşkiyan, eyalet gezileri çerçevesinde gittiği yoğunluklu olarak Arap nüfusun yaşadığı Huzistan’da bir okulun temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı'nın Ahvaz şehrinde bir okulun temel atma töreni sırasında iş tulumu giyerek duvar ustasına harç taşıması, harç dökmesi kameralara yansıdı.

Pezeşkiyan daha sonra eğitim konulu panelde yetkililer ve yerel halkla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, ülkedeki sorunlara çözüm bulabilmek için önce yapabileceklerine inanmaları gerektiğini söyledi.

Eğitimin ilerleme ve gelişme için önemli olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, okul binası yapmanın iyi bir eğitim verildiği anlamına gelmediğini ifade etti.

Pezeşkiyan, yeni nesillerin gelişmesi ve ilerleyebilmesi için iyi bir eğitimin şart olduğunu belirterek “İşte o zaman ülke kurulur. (İyi eğitim almış) İnsanlar ülkeyi inşa edebilir eldeki para değil." diye konuştu.

Doğal zenginliklere sahip olduklarını söyleyen Pezeşkiyan, "Ayaklarımızın altında su var, petrol var, gaz var ama sorunumuz var. Sorunumuz o insanların eksikliği. O insanlara sahip olsak ayaklarımızın altında bir şey olmasına gerek kalmaz.” dedi.

Pezeşkiyan, yeraltı zenginliği olmadan ilerleyen ve başarılı olan ülkelerin bunu eğitim- öğretimin ve ilmin bereketiyle başardıklarını dile getirdi.

Türkçe atasözüyle örnek

İran Türkü olan ve konuşmasına Türkçe bir atasözü ile devam eden Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkçede bir söz var ‘Oğul şuurlu olsa ne eyler dede malını, oğul şuursuz olsa neyler dede malını!’ diye. Eğer akıllı olsa istediğini yapabilir, istediğine sahip olabilir. Akılsız olsa sahip olduklarını da darmadağın eder. Biz çocuklarımıza, gelecek nesillerimize şuur ve bilgi vermeliyiz."

Pezeşkiyan, sorunların birlik ve beraberlikle çözülebileceğini de vurgulayarak yine Türkçe bir deyişi örnek gösterip, "İl gücü, sel gücü deriz biz Türkçede. Birlik olunca selin önünde durulduğu gibi bizim önümüzde de engel kalmaz.” diye konuştu.

“Ben cumhurbaşkanlığı için aday olduğumda hiçbir rakam vermedim, seçilirsem şu işleri yapacağım demedim.” ifadesini kullanan Pezeşkiyan, “Sürekli konuşup, sonradan hayata geçiremeyeceğimiz sloganlar atmak yerine, sorunları çözmek için zaman ayırmamız lazım. Sonra insanlar diyecekler ki bunlar da herkes gibi slogan atıp gitti." dedi.

Pezeşkiyan, seçim süreci boyunca, “Yalan söylemeyeceğim" dediğini hatırlatarak sorunları birlikte çözmek için tüm sorumluları ve halkı sahaya davet ettiğini söyledi.

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