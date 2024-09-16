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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: Türkiye bizim dostumuz ve kardeşimizdir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Türkiye bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Komşuluk ilişkisinden öte akrabalık ilişkilerine sahibiz. Türkiye ve İslam ülkeleriyle ilişkilerimizden çok umutluyuz." dedi.

Ahmet Dursun  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: Türkiye bizim dostumuz ve kardeşimizdir Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

Pezeşkiyan, göreve gelmesinin ardından başkent Tahran'da düzenlediği ilk basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'da daha önce Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin onay vermediği Mali Eylem Görev Gücüne (FATF) üyelik yasasıyla ilgili soruya Pezeşkiyan, "Yaptırımların kaldırılması konusunda FATF meselesini çözmekten başka çaremiz yok. Mümkün olursa FATF tartışması yeniden tartışılsın, çözebilelim diye mutlaka Konsey'e bu konuda mektup yazarım." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, yaptırımlarla ilgili başka bir soruya da "FATF meselesini de nükleer anlaşma meselesini de dünyayla her türlü ilişkiyi de çözmemiz lazım. Ülkede istihdam ve yatırım imkanı oluşturulmalı." dedi.

"Yemen'e füze göndermedik"

İran'ın Yemen'deki Husilere füze gönderip göndermediğine ilişkin İran Cumhurbaşkanı, "İsrail dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor ve kimse buna karşı çıkmıyor. Batı, İsrail'in güvenliğinden endişe ediyor da neden Gazze ve Filistin'den endişe duymuyor?
Füze gücümüz var ancak Yemen'e füze vermiyoruz. Yemen, savaştan önce roket yapma teknolojisini öğrenmiş ve üretmekteydi." diye konuştu.

Ülkesinin Suudi Arabistan Mısır, Ürdün gibi tüm Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışacağını belirten Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Tahran'a muhtemel ziyaretinin sorulması üzerine, "Bizi birbirimize yaklaştıracak her türlü hareketi kişisel olarak memnuniyetle karşılarım." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile ilişkilerimizi kesinlikle güçlendirmeliyiz"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, AA muhabirinin Türkiye-İran ilişkilerine dair sorusu üzerine "Türkiye bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Komşuluk ilişkisinden öte akrabalık ilişkilerine sahibiz. Aramıza bir sınır çektiler, yoksa sınırın bu tarafı da öbür tarafı da birdir. İnançlarımız ve kültürümüz iç içedir. Türkiye ile ilişkilerimizi kesinlikle güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Önceki hükümetin komşularla iyi ilişkileri önceleyen politikasını kesinlikle sürdüreceklerini belirten Pezeşkiyan, Türkiye ile İran arasında 30 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ne yapmayı planladıklarına dair soruya ise Pezeşkiyan, ortak yatırımlara işaret ederek, şöyle cevap verdi:

"Türkiye ve İran'da ortak yatırımların sadece bu iki ülkede değil, Pakistan ve Afganistan ve diğer bölge ülkelerinde de yapılması bizim arzumuzdur. Bizim rahatlıkla Türkiye'ye gelebileceğimiz, sizin de İran'a rahatlıkla gelip İran üzerinden Türkmenistan, Pakistan ve Afganistan'a seyahat edebileceğiniz bir rota oluşturabiliriz."

Türkiye'yi kesinlikle ziyaret edeceğim

Pezeşkiyan, kesinlikle Türkiye'yi yakın zamanda ziyaret edeceğini belirterek, "Mutlaka Türkiye'yi ziyaret edeceğiz ve siyasetçileri, akademisyenleri ve yatırımcıları davet edeceğiz. Türkiye ve İslam ülkeleriyle ilişkilerden çok umutluyuz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı konuşmasının bir bölümünde Rusya ve Çin ile İran arasında stratejik ilişkiler olduğunu söylerken ABD Başkanı ile görüşme olasılığına ilişkin soruyu, "Amerikalılar bize düşman olmadıklarını göstermeliler. Ülkelerinin çevresine üs kurmadık veya onlara ambargo uygulamadık." şeklinde yanıtlayarak şartların oluşması durumunda ABD ile görüşme konusunda kapıyı açık bıraktı.

İrşat devriyeleri konusu

Pezeşkiyan, soru sormak için gelen bir kadın muhabirin program alanına gelmeden önce İrşat devriyeleri olarak adlandırılan ahlak polisine yakalanmamak için çaba harcadığını söylemesi üzerine, "İrşat devriyesi yine sizi rahatsız mı ediyor? Bunu yapmamaları gerekiyordu. Artık kimseyi rahatsız etmesinler diye bu konuyu takip edeceğiz." diye konuştu.

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