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Dünya

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği, Musul'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye defteri açtı

Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinde Musul kentindeki düğün salonunda çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye defteri açıldı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Irak'ın Ankara Büyükelçiliği, Musul'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye defteri açtı Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Irak Büyükelçiliğindeki defter, Ankara'da görevli yabancı misyon temsilcileri tarafından taziye dilekleriyle imzalanıyor.

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dr. Farooq Zebari, düğün esnasındaki yangında onlarca kayıplarının olduğunu söyledi.

Yangında hayatını kaybedenler için ülkesinin 3 gün yas ilan ettiğini belirten Zebari, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in talimatıyla tüm ülke misyonlarının taziye defteri açtıklarını dile getirdi.

Zebari, taziye defterinin Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve Iraklılara açık olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'ye telefon görüşmesiyle taziye dileklerini ilettiğini anlattı.

Irak'ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesindeki düğün salonunda 26 Eylül akşamı çıkan yangında 119 kişi yaşamını yitirmiş, 100 kişi yaralanmıştı.

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