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Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Hafaci: NATO güçlerinin sayısının artırılmasından bahsetmek erken

Tahsin Hafaci, “Hükümetin NATO güçlerinin artırılması yönünde bir isteği olduğundan haberimiz yok. NATO güçlerinin sayısını artırmak ABD güçlerinin Irak’taki rolünün daha da artırılması içindir.” dedi.

Haydar Karaalp   | 23.02.2021
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Hafaci: NATO güçlerinin sayısının artırılmasından bahsetmek erken

Bağdat

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, resmi devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda, NATO güçlerinin Irak’taki sayısının artırılması konusunu değerlendirdi.

“NATO güçlerinin sayısının artırılması konusundaki rakamlar doğru değil.” diyen Hafaci, “NATO güçlerinin Irak’taki mevcut sayısının artırılması ve ek güçlerin gelmesinden bahsetmek erken olur.” ifadesini kullandı.

Irak Meclisi Fetih Koalisyonu (Şii) Milletvekili Naim Ubudi de, aynı televizyon kanalında yaptığı açıklamada, NATO güçlerinin artırılmasına karşı çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Hükümetin NATO güçlerinin artırılması yönünde bir isteği olduğundan haberimiz yok. NATO güçlerinin sayısını artırmak ABD güçlerinin Irak’taki rolünün daha da artırılması içindir.”

NATO güçlerinin Irak’a giremeyeceği tehdidinde de bulunan Şii vekil, meclis aracılığıyla buna izin vermeyeceklerini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 18 Şubat'ta "Irak güçlerini terörle mücadelelerinde desteklemek ve DEAŞ'ın geri dönmesini engellemek amacıyla bugün NATO'nun Irak misyonunun genişletilmesini kararlaştırdık. Misyonumuz 500 personelden 4 bine çıkacak. Eğitim faaliyetlerine daha fazla Irak kurumu ile Bağdat dışındaki bölgeler de dahil olacak." demişti.








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