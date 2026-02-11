Dolar
Dünya

Irak eski Başbakanı Maliki: Silahın yalnızca devletin elinde toplanması Irak’ın istikrarının temelidir

Irak’ta eski Başbakan Nuri el-Maliki, silahın yalnızca devletin elinde bulunması ve tüm kesimleri tek çatı altında toplayan bir ordunun varlığının, istikrarlı bir devletin inşasının temelini oluşturduğunu belirtti.

Ahmed Khalifa, Ömer Erdem  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Irak eski Başbakanı Maliki: Silahın yalnızca devletin elinde toplanması Irak’ın istikrarının temelidir

İstanbul

Irak resmi ajansı INA'ya göre Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve Şii partilerin başbakanlık için aday gösterdiği eski Başbakan Nuri el-Maliki, medya ofisinin internet sitesi üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak halkının uzun yıllar savaş ve şiddetten zarar gördüğünü ifade eden Maliki, Irak halkının bugün güven ve onur içinde yaşamayı hak ettiğini söyledi.

Maliki, "Sükunetin sağlanması, herkesin dayanışma içinde hareket etmesi, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, silahın yalnızca devletin elinde toplanması ve tüm halk kesimlerinden oluşan tek bir ordunun başkomutanın liderliğinde görev yapması, istikrarlı bir devletin inşasının temelini oluşturur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu istikrarın yatırım için güvenli bir ortam hazırlayacağını savunan Maliki, bunun gençlere gerçek istihdam fırsatları sunacağını ve ülke genelinde imar ve yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacağını kaydetti.

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından, Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Mecliste en büyük grup olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak açıklamıştı.

Ancak Maliki'nin başbakan seçilme ihtimaline ABD Başkanı Donlad Trump tepki göstermişti.

Trump'ın tepkisi sonrası Şii siyasi partiler arasında yeni isim arayışlarının başladığı iddia edilse de Maliki adaylıkta ısrarcı olduğunu gösteren açıklamalar yapmıştı.

Maliki, Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem üst üste başbakan olarak görev yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
