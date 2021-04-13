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Dünya

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkmenlerin yeni lideri Turan'la Kerkük'te güvenlik ve istikrar konularını görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'ı makamında ağırlayarak, Kerkük'ün güvenlik ve istikrarıyla ilgili meseleleri ele aldı.

Haydar Karaalp   | 13.04.2021
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkmenlerin yeni lideri Turan'la Kerkük'te güvenlik ve istikrar konularını görüştü

Baghdad

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ITC'nin yeni Başkanı Hasan Turan'ı kabul etti.

Kerkük'teki hizmetler başta olmak üzere güncel meselelerin ele alındığı görüşmede, kentin bileşenleri arasındaki diyaloğun desteklenmesi, güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

"Kerkük'te askıda kalan konuların anayasa yoluyla çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı." denilen açıklamada ayrıca, "Kimseyi dışlamadan kent ahalisinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor ve tüm çözümlerin halkın iradesine bağlı olması lazım." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Salih görüşmede, "Kerkük, doğal ve insan kaynaklarıyla zengin bir kenttir. Bu durumun Kerkük halkına olumlu yansımaları olmalı. Kerkük'ün istikrarını bozan teröristlerin önünün kesilmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

Turan da Kerkük'te barışçıl yaşamı desteklediği için Cumhurbaşkanı Salih'e teşekkür etti.

2011 yılından itibaren Erşat Salihi'nin yürüttüğü ITC Başkanlığına, 28 Mart'ta Başkan Yardımcısı Hasan Turan getirilmişti.



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