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Dünya

Irak Başbakanı Sudani, silahlı grupların kurumsal çerçeveye entegre edileceğini açıkladı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, kontrol dışı silahlı grupları yasal ve kurumsal çerçeveye entegre etmek için çalıştıklarını söyledi.

Haydar Karaalp  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Irak Başbakanı Sudani, silahlı grupların kurumsal çerçeveye entegre edileceğini açıkladı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Irak resmi ajansı INA’da yer alan habere göre Sudani, "Hükümet, silahlı grupları yasal ve kurumsal çerçeveye entegre etmek için çalışıyor." dedi.

Sudani ayrıca, ABD’nin Irak’ın temel ortağı olarak kalacağını kaydetti.

Irak'ta, hükümetin İran destekli Şii milis güçleri feshetme ya da mensuplarını diğer devlet kurumlarına dağıtma gücünün varlığı tartışılıyor.

Irak medyasına göre ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’ye özel bir temsilci aracılığıyla ülkedeki İran destekli grupların etkisinin sınırlandırılması ve devlet dışı aktörlerin elindeki silahların yayılmasının engellenmesi gerektiğini iletmişti.

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