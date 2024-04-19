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Dünya

Irak Başbakanı Sudani: "Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak"

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını belirterek, iki ülke arasında meselelere karşı çözüm iradesinin bulunduğunu söyledi.

Haydar Karaalp  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Irak Başbakanı Sudani: "Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak" Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Bağdat

Irak haber ajansı INA'ya göre, ABD'de temaslarını sürdüren Sudani, yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyarete değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı 22 Nisan'da ziyaret edeceğini kaydeden Sudani, "Türkiye Başkanı'nın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut." dedi.

Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurguladı.

Irak Başbakanı Sudani'nin, 13 Nisan tarihinde temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki temasları sürüyor.

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