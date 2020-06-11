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Dünya

Irak Başbakanı Kazımi: Musul'un DEAŞ'ın eline geçmesi mezhepçi politikaların sonucuydu

Irak Başbakanı Kazımi, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin ikinci büyük vilayeti Musul'u işgal etmesinin bir tesadüf değil o dönem izlenen mezhepçi politikaların bir sonucu olduğunu belirtti.

Haydar Karaalp   | 11.06.2020
Irak Başbakanı Kazımi: Musul'un DEAŞ'ın eline geçmesi mezhepçi politikaların sonucuydu

Bağdat

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Musul'un Haziran 2014'te DEAŞ'ın eline geçmesinin "tesadüfi bir olay olmadığını" belirten Kazımi, "DEAŞ olayının bir daha tekrar edilmemesi gerekiyor. DEAŞ, Iraklıların hafızasında artık bir hayalet oldu. Musul'un 2014'teki çöküşü de tesadüf değildi. Bu durum mezhepçilik, nefret söylemleri ve yolsuzluk içeren bir yönetim sonucunda oluşan büyük bir kırılmaydı." dedi.

Musul'da Kazımi'ye yönelik suikast hazırlığı

Kazımi, kendisine yönelik suikast hazırlıkları olduğuna ilişkin aldığı istihbarat raporlarına rağmen dün Musul'u ziyaret ederek DEAŞ kalıntılarının bulunduğu vilayette bir dizi temaslarda bulunduğunu dile getirdi.

Olağanüstü şartlarda Başbakanlık görevini üstlendiğini ve devlet kurumlarının yeniden ayağa kaldırılması için desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kazımi, ülkeyi erken seçime hazırlamak istediğini söyledi.

Kazımi, "Gelecek için herhangi bir siyasi projem yok. Yolsuzluklara karşı savaşın takvimini de biz açıklarız." diye konuştu.

"ABD ile müzakerelerde Sistani, Meclis ve siyasi grupların görüşlerini de alacağız"

Kazımi, Bağdat ile Washington arasında bugün başlayan müzakerelere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu, aslında müzakereden ziyada bir diyalog sürecidir. Burada temel önceliğimiz Irak'ın yüksek çıkarları ve egemenliğinin korunması olacaktır. Bu konuda dini merci Ali Sistani, Meclis ve siyasi grupların görüşlerini de alacağız."

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