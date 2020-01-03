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Dünya

Irak Başbakanı Abdulmehdi: Saldırı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlemiştir

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin, ülkesinin egemenliğini ihlal olduğunu belirterek, saldırıyla "Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilinin ateşlendiğini savundu.

Haydar Karaalp   | 03.01.2020
Irak Başbakanı Abdulmehdi: Saldırı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlemiştir

Bağdat

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin, ülkesinin egemenliğini ihlal olduğunu belirterek, saldırıyla "Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilinin ateşlendiğini savundu.

Adil Abdulmehdi, yazılı açıklama yaparak Süleymani, Mühendis ve diğer yetkili isimlerin ABD yönetimi tarafından öldürülmesini şiddetle kınadı. 

"Süleymani ve Mühendis'in DEAŞ'a karşı zaferde sembol liderler olduklarını" savunan Irak Başbakanı, şöyle devam etti:

"Resmi görev yapan Iraklı askeri liderin suikastı Irak halkı, devleti ve hükümetine karşı düşmanlıktır. Iraklı ve kardeş ülkelerden (İran) askeri liderlerin Irak topraklarında tasfiye edilmesi, ülkemizin egemenliğine yönelik ihlaldir, vatanın onuruna saldırıdır. Ayrıca bu saldırı Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlemiştir. Saldırı, ABD askerlerinin Irak'taki varlığına yönelik şartlara da aykırıdır."

Meclise olağanüstü toplanma çağrısı

Abdulmehdi ayrıca, saldırıyı görüşmek üzere Meclis'e olağanüstü toplanma çağrısı yaptı.

Başbakan, Irak'ın resmi tutumunun belirlenmesi, güvenliği ve egemenliğinin korunması çerçevesinde gerekli kararların çıkarılması amacıyla söz konusu çağrıyı yaptığını aktardı.

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