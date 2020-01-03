Irak Başbakanı Abdulmehdi: Saldırı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlemiştir
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin, ülkesinin egemenliğini ihlal olduğunu belirterek, saldırıyla "Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilinin ateşlendiğini savundu.
Bağdat
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin, ülkesinin egemenliğini ihlal olduğunu belirterek, saldırıyla "Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilinin ateşlendiğini savundu.
- İranlı general Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis öldürüldü
- İran lideri Ali Hamaney: Suçluları acı bir intikam bekliyor
- Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü
- ABD'li senatörlerden düzenlenen hava saldırısına tepki
- Şii lider Sadr'dan milis güçlerine 'Irak'ı savunmaya hazır olun' çağrısı
- Devrim Muhafızları Sözcüsü: ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek
- İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı
- İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır
- ABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
- İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi
- İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?
- Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
- İran, 'Devrim Muhafızları Devleti'ne dönüşebilir
Adil Abdulmehdi, yazılı açıklama yaparak Süleymani, Mühendis ve diğer yetkili isimlerin ABD yönetimi tarafından öldürülmesini şiddetle kınadı.
"Süleymani ve Mühendis'in DEAŞ'a karşı zaferde sembol liderler olduklarını" savunan Irak Başbakanı, şöyle devam etti:
"Resmi görev yapan Iraklı askeri liderin suikastı Irak halkı, devleti ve hükümetine karşı düşmanlıktır. Iraklı ve kardeş ülkelerden (İran) askeri liderlerin Irak topraklarında tasfiye edilmesi, ülkemizin egemenliğine yönelik ihlaldir, vatanın onuruna saldırıdır. Ayrıca bu saldırı Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlemiştir. Saldırı, ABD askerlerinin Irak'taki varlığına yönelik şartlara da aykırıdır."
Meclise olağanüstü toplanma çağrısı
Abdulmehdi ayrıca, saldırıyı görüşmek üzere Meclis'e olağanüstü toplanma çağrısı yaptı.
Başbakan, Irak'ın resmi tutumunun belirlenmesi, güvenliği ve egemenliğinin korunması çerçevesinde gerekli kararların çıkarılması amacıyla söz konusu çağrıyı yaptığını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.