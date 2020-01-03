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Dünya

ABD'den vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

Emre Aytekin   | 03.01.2020
ABD'den vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısı

Ankara

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmeleri istendi.

Açıklamada, "ABD vatandaşları mümkünse hava yoluyla, bu olmazsa diğer ülkeler üzerinden kara yoluyla ülkeyi terk etmelidir." ifadesi yer aldı.

İran destekli milislerin ABD Büyükelçiliği yerleşkesine saldırıları nedeniyle tüm konsolosluk hizmetlerinin durdurulduğunun anımsatıldığı açıklamada, vatandaşlardan Büyükelçilik binasına yaklaşmamaları istendi.

Açıklamada ABD vatandaşlarının pasaport ve diğer işlemlerinin Erbil'deki ABD Konsolosluğu kanalıyla yürütüleceği kaydedildi.

Irak'taki yakınlarının durumundan kaygı duyan vatandaşların Dışişleri Bakanlığı ile temas kurmaları istendi. 

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