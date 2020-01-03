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Dünya

İran lideri Ali Hamaney: Suçluları acı bir intikam bekliyor

İran lideri Ali Hamaney, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluları acı bir intikam bekliyor" dedi.

Ahmet Dursun   | 03.01.2020
İran lideri Ali Hamaney: Suçluları acı bir intikam bekliyor

Ankara

İran lideri Ali Hamaney, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluları acı bir intikam bekliyor" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamasında Süleymani'nin yakınlarına ve İran ulusuna baş sağlığı dileyen Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi.

Hamaney, ülkede üç gün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı. 

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