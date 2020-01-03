NATO Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyor
NATO, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Brüksel
NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut gelişmeler ışığında ABD yetkilileriyle yakın irtibatın sürdüğünü aktardı.
- Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü
- İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi
- İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır
- İran lideri Ali Hamaney: Suçluları acı bir intikam bekliyor
- ABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
- Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gözler ABD'nin Irak'taki askeri varlığına çevrildi
- Ruhani: İran ve bölgenin özgür ulusları, bu korkunç suçun intikamını alacaktır
- İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı
- Devrim Muhafızları Sözcüsü: ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek
- Irak Başbakanı Abdulmehdi: Saldırı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlemiştir
- Rusya: Süleymani’nin öldürülmesi gerginliği artıracak maceracı bir adım
- ABD'den vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısı
- Çin'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası taraflara 'soğukkanlılık' çağrısı
- ANALİZ: İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?
- ANALİZ: Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
- ANALİZ: İran, 'Devrim Muhafızları Devleti'ne dönüşebilir
"NATO bölgedeki durumu çok yakından takip ediyor." vurgusunu yapan White, NATO'nun Irak eğitim misyonu kapsamında ülkede bulunan personelin güvenliğinin de büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.
White, "Güvenlik ortamını denetlemeye devam edeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız." açıklamasında bulundu.
ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.