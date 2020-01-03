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Dünya

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev istifa etti

Cumhurbaşkanı Pendarovski, İçişleri Bakanı Spasovski'yi geçici hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Furkan Abdula,Abdulbesar Ademi   | 03.01.2020
Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev istifa etti

Üsküp

Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim öncesi yasalar gereği istifa etmesi gereken Başbakan Zoran Zaev, istifa mektubunu meclise sundu.

Seçimlerden 100 gün önce geçici hükümetin kurulabilmesi için görevi bırakması gereken Zaev'in istifası, mecliste onaylandıktan sonra Meclis Başkanı Talat Caferi tarafından Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye iletildi.

Cumhurbaşkanı Pendarovski ise İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'yi geçici hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Ülkeyi seçime kadar yönetecek geçici hükümetin, bu gece yarısına kadar meclisten güvenoyu alması ve yarından itibaren göreve başlaması bekleniyor.

Zaev, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde karar almamasının ardından erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Kuzey Makedonya'daki siyasi partiler de erken genel seçimin 12 Nisan 2020'de yapılması noktasında uzlaşmıştı.

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