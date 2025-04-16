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Dünya

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, kadının yasal tanımının "biyolojik cinsiyete" dayandığına hükmetti

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, yasadaki "kadın" tanımının, biyolojik cinsiyete dayandığına karar verdi.

Zuhal Demirci  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, kadının yasal tanımının "biyolojik cinsiyete" dayandığına hükmetti

Londra

Yüksek Mahkeme, İskoç hükümeti ile kadın hakları ve kadınların güvenliği konuları üzerinde çalışan "For Women Scotland" (Kadınlar için İskoçya) grubu arasında uzun süredir devam eden hukuki mücadelede kararını açıkladı.

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İskoç hükümeti, cinsiyet değiştiren bir bireyin, aldığı "Cinsiyet Tanıma Sertifikası"ndaki (GRC) cinsiyetine dayalı korumalardan yararlanma hakkı bulunduğunu savunuyor.

Buna karşın, "For Women Scotland" grubu, bu korumaların yalnızca kadın olarak doğan kişiler için geçerli olduğu görüşünü paylaşıyor.

Yüksek Mahkeme, aldığı kararla kadın grubunun temyiz başvurusunu oybirliğiyle kabul ederek, yasadaki kadın ve cinsiyet tanımının "biyolojik cinsiyet"le ilgili olduğuna hükmetti.

Mahkemenin kararını açıklayan Yargıç Patrick Stewart Hodge, "Bu mahkemenin oy birliğiyle aldığı karara göre, 2010 tarihli Eşitlik Yasası'nda yer alan kadın ve cinsiyet terimleri, biyolojik kadın ve biyolojik cinsiyet anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

Yargıç Hodge, ayrıca cinsiyet değiştirenlerin çıkarlarının nasıl korunması gerektiğine ilişkin politika oluşturmanın mahkemenin görevi olmadığının altını çizdi.

Hodge, "Bizim rolümüz, parlamentonun bu amaçla çıkardığı mevzuatın ne anlama geldiğini tespit etmektir. Bu temyiz başvurusundaki temel soru, 2010 Eşitlik Yasası'ndaki kadın ve cinsiyet terimlerinin anlamıdır." dedi.

Öte yandan, Yargıç Hodge, bu kararın bir tarafın diğerine karşı zaferi olmadığını, yasanın cinsiyet değiştiren bireylere ayrımcılığa karşı koruma sağlamaya devam ettiğini belirtti.

"Cinsiyet gerçektir"

"For Women Scotland" grubunun kurucularından Susan Smith, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün yargıçlar bizim her zaman inandığımız şeyi, yani kadınların biyolojik cinsiyetleriyle korunduklarını söyledi." ifadesini kullandı.

Smith, bu süreçte çok uzun süre mücadele ettiklerini vurgulayarak "Cinsiyet gerçektir ve kadınlar artık kadınlara yönelik hizmetlerin ve alanların kadınlar için olduğu konusunda kendilerini güvende hissedebilirler. Bu karar için Yüksek Mahkemeye son derece minnettarız." dedi.

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