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Dünya

İngiltere'de yayımlanan rapora göre iklim değişikliği ülkenin milli güvenliğini tehdit ediyor

İngiltere'de yayımlanan "Güvenliğin Kör Noktası" başlıklı raporda, iklim değişikliğinin milli güvenliği tehdit ettiği belirtilirken, Atlas Okyanusu'nda akıntılardaki değişimin stratejik tarım ürünlerinin yok olmasına sebep olacağı vurgulandı.

Behlül Çetinkaya  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
İngiltere'de yayımlanan rapora göre iklim değişikliği ülkenin milli güvenliğini tehdit ediyor

Londra

Düşünce kuruluşları Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü (IPPR), Chatham House ve Stratejik İklim Riskleri Girişimi ile Exeter Üniversitesinden araştırmacıların hazırladığı raporda, iklim değişikliğinin İngiltere'nin güvenliği üzerindeki etkisi ele alındı.

Raporda, Atlas Okyanusu'ndaki ülke iklimini belirleyici akıntıların iklim değişikliği ve eriyen buzullarla zayıflamasının sadece ulusal değil küresel güvenliği de tehdit edebileceği aktarıldı.

Bu durumun stratejik tarım ürünlerinin yok olması, daha sıcak yazlar ve daha soğuk kışlar gibi riskleri beraberinde getirdiği kaydedilen raporda, etkilerinin enerji, gıda tedariki, sağlık, ekonomik istikrar, siyasi yapı, ticaret ve jeopolitik alanlarda da görüleceği vurgulandı.

Raporda, İngiltere'de temmuzda göreve gelen yeni hükümetin stratejik konularda hazırladığı gözden geçirme raporunda iklimin de önemli yer tutması gerektiği anlatıldı. İklim değişikliğinin oluşturduğu risklerin yıllardır görmezden gelindiğine işaret edilerek, iklim ve çevre güvenliği alanında çalışmalar yürütecek bağımsız bir merkez kurulması gerektiği belirtildi.

Ülkenin olumsuz senaryolara hazırlık yapmasının gerekliliğine vurgu yapılan raporda, küresel ısınmayı 1,5 derecede tutma hedefine ulaşılamaması halinde daha kötü senaryoların gerçekleşeceği uyarısına yer verildi. İngiltere ve en yakın ticaret ortaklarının konumları nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki değişikliklerden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer aldığı bildirildi.

IPPR araştırmacısı ve raporun yazarlarından Laurie Laybourn, çalışmaya ilişkin açıklamasında İngiltere'nin henüz iklim değişikliği sorunuyla etkili mücadele edemediği görüşünü paylaştı.

Laybourn, yeni hükümetin öncekinin hatalarından ders çıkarması ve iklim değişikliğini ulusal güvenlik riski olarak değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Raporun yazarlarından Emma Howard Boyd da salgınlar ve iklim değişikliğinin getirdiği risklerin, düşman ülkelerden gelen tehditler gibi ele alınmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

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