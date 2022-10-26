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Dünya

İngiltere'de vergi ve kamu harcamalarına ilişkin düzenlemeler 17 Kasım'da açıklanacak

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin vergi ve kamu harcamalarını içeren açıklamasının, 17 Kasım'a ertelendiğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 26.10.2022
İngiltere'de vergi ve kamu harcamalarına ilişkin düzenlemeler 17 Kasım'da açıklanacak

Londra

İngiliz parlamentosunda konuşan Bakan Hunt, hükümetin yeni vergi ve kamu harcamalarına ilişkin düzenlemelerinin, 31 Ekim yerine 17 Kasım tarihinde duyurulmasının planlandığını belirtti.

Hunt, söz konusu düzenlemelerin planlanandan yaklaşık iki buçuk haftalık gecikme ile açıklanmasının öngörüldüğünü ifade ederek, "En büyük önceliğim İngiltere'nin yoluna devam ettiğine ilişkin ekonomik istikrarı ve güveni yeniden sağlamak." dedi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bir sonraki politika faiz kararını, 3 Kasım'da duyurması bekleniyor.

Eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, 23 Eylül'de, toplam hacmi 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını duyurmuş, İngiliz sterlininde yaşanan değer kaybının tarihi seviyelere ulaşmasının ardından görevinden alınmıştı.

Ülkede 1970'ten bu yana en kısa süreliğine görev yapan Maliye Bakanı olan Kwarteng'in yerine Jeremy Hunt atanmıştı.

Maliye Bakanı Hunt, 23 Eylül'de açıklanan büyüme planında belirtilen vergi önlemlerinin hemen hemen hepsinin iptal edileceğini açıklamıştı.

Ülkede enflasyon, eylülde yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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