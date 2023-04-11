Dolar
19.29
Euro
21.05
Altın
2,000.01
ETH/USDT
1,916.60
BTC/USDT
30,056.00
BIST 100
5,113.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim, ücret artışı ve çalışma koşullarında süregelen anlaşmazlık nedeniyle bu yıl ikinci kez greve giderek 4 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Zuhal Demirci  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti

Londra

Maaş artışlarının yıllardır enflasyonun altında kaldığını savunan ve yüzde 35 ücret artışı talebinde bulunan on binlerce pratisyen hekim 4 günlük greve gitti.

Sağlık sektöründeki kuruluşları temsil eden İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Konfederasyonu, doktorların grevi nedeniyle 350 binden fazla randevu ve ameliyatın iptalinin öngörüldüğünü açıkladı.

Pratisyen hekimlerin grevi 15 Nisan sabahı sona erecek.

Sağlık Bakanı: "Doktorların yüzde 35 ücret artışı talebi makul değil"

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, doktorların iş bırakma eylemine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, grevin sadece hasta güvenliğini riske atmadığını, aynı zamanda zamanlamasının, Paskalya tatilinden sonra en üst düzeyde aksaklık yaratacak şekilde planlandığını vurguladı.

Barclay, grevi, "büyük hayal kırıklığı" olarak niteledi ve doktorların yüzde 35'lik ücret artışı talebinin makul olmadığını savundu.

Bakan Barclay, "İngiliz Tabipler Birliği (BMA) sendikası, bu duruşundan vazgeçmeye ve grevleri iptal etmeye istekliyse, diğer sendikalarla yaptığımız gibi gizli görüşmelere devam edebilir ve ileriye dönük bir yol bulabiliriz." ifadesini kullandı.

Pratisyen hekimler, 13 Mart'ta da 72 saatlik iş bırakma kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi
Eski eşiyle yaşamadığını ispatlayan kadın yetim aylığı almaya devam edecek
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede yapılıyor
HDP kapatma davasında, esas hakkındaki raporu hazırlaması için dosya raportöre gönderilecek
Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak

Benzer haberler

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti

İngiliz milletvekillerinden, Assange'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulması çağrısı

Paris ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme rotası ve emojisi açıklandı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme rotası ve emojisi açıklandı
Fitch: Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli

Fitch: Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli
Paris'te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı

Paris'te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet