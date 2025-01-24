Rapor: İngiltere'de konut krizi nedeniyle evsizlik ciddi boyutlara ulaştı
İngiltere Parlamentosu komitesinin raporunda, evsizliğin rekor seviyelere ulaştığı belirtilerek, konut sektöründe reform ihtiyacının aciliyetine işaret edildi.
Londra
Kamu Hesapları Komitesinin (PAC) yayımladığı raporda, evsiz ailelerin uzun süre uygunsuz konaklama yerlerinde kalmak zorunda kaldığına ve yer değiştirme ihtimaliyle karşı karşıya olduklarına işaret edildi.
Evsizlerin kaldığı geçici konaklama yerlerinin aşırı kullanımına dikkati çekilen raporda, bunun nedenlerinden birinin, azalan ve giderek daha pahalı hale gelen konut stoğu olduğu ifade edildi.
Raporda, evsizliğin rekor seviyelere ulaştığı ve bunun yerel yönetimlerin mali durumlarını sürdürülemez baskı altına soktuğu kaydedildi.
"İngiltere kapsamlı evsizlik stratejisine sahip değil"
Hükümetin açık strateji oluşturması ve yerel yönetimlere daha güçlü destek sağlaması gerektiği vurgulanan raporda, 2023-2024 döneminde yerel yönetimlerin, geçici konaklama için harcadığı tahmini 2,1 milyar sterlinin büyük kısmının önleyici tedbirlerden ziyade acil ihtiyaçları karşılamak için kullanıldığı belirtildi.
Raporda, Birleşik Krallık'taki diğer bölgesel yönetimlerin aksine İngiltere'nin kapsamlı evsizlik stratejisine sahip olmadığına dikkati çekildi.
Hükümete, önleyici tedbirlerin nasıl teşvik edileceğini net şekilde belirten strateji oluşturması çağrısında bulunulan raporda, tüm gaziler, aile içi şiddet mağdurları için yerel bağlantı ya da ikamet gerekliliklerinden muafiyet sağlanması önerildi. Raporda ayrıca, yerel yönetimler ile İçişleri Bakanlığı arasında geçici konaklama konusunda yaşanan rekabetin ortadan kaldırılması gerektiği kaydedildi.
"6 bin evsiz aile çocuklarıyla pansiyonlarda yaşamak zorunda kaldı"
Raporda, 39 bin ailenin kendi bölgeleri dışında konaklamaya yerleştirilmesiyle ilgili ciddi endişeler olduğuna işaret edilerek bu uygulamanın giderek daha yaygın hale geldiği ifade edildi.
Alternatif konut eksikliği nedeniyle 6 bin evsiz ailenin çocuklarıyla pansiyonlarda yaşamak zorunda kaldığı belirtilen raporda, bu tür konaklamaların özellikle çocuklar üzerinde ciddi güvenlik ve refah sorunlarına yol açtığı vurgulandı.
Raporda, hükümete, yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu iyileştirmesi ve pansiyon kullanımını azaltmaları için nasıl destek sağlayacağını net şekilde ortaya koyması çağrısı yapıldı.
Konut sektöründeki zayıf denetimin ve mevcut düzenlemelerdeki boşlukların, ev sahiplerinin yüksek maliyetli ve standart altı konutlar sunmasına olanak tanıdığı belirtilen raporda, hükümetin önerdiği yeni konut stratejisinin ayrıntılarını ortaya koyması gerektiği vurgulandı.
"Uygun fiyatlı konuk eksikliği binlerce aileyi endişe verici durumda bıraktı"
Raporda değerlendirmelerine yer verilen Komite Başkanı Geoffrey Clifton-Brown, "Komitemiz, insanların şu anda standart altı, aşırı pahalı ve bazen tamamen yetersiz konaklamalarda barındırılmasından derin endişe duyuyor. Uygun fiyatlı konut eksikliği, kısa vadeli çözümlere odaklanma ve bu sorunu ele alacak net strateji olmaması, binlerce aileyi son derece endişe verici durumda bıraktı." ifadelerini kullandı.
Clifton-Brown, yerel yönetimlerin geçici konaklama maliyetlerini karşılamak için bütçelerini zorladığını belirterek, "Kapsamlı strateji olmaksızın, hükümetin sadece para harcayarak evsizlik sorununu etkili şekilde çözemeyeceğinden endişe ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.