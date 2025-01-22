Dolar
35.65
Euro
37.17
Altın
2,755.87
ETH/USDT
3,285.00
BTC/USDT
104,059.00
BIST 100
10,042.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve baskınlarından "derin endişe" duyuyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve baskınlarından "derin endişe" duyduklarını bildirdi.

Zuhal Demirci  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve baskınlarından "derin endişe" duyuyor

Londra

Starmer, İngiltere Parlamentosundaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, milletvekillerinin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Oturumda söz alan bağımsız milletvekili Iqbal Mohamed, konuşmasında, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırılar ve bölgede yaptığı baskınlara değindi.

Milletvekili Mohammed, Başbakan Starmer'a "İngiliz hükümeti, sağlık çalışanları dahil Filistinlileri acilen korumak ve Batı Şeria'daki zulmü önlemek için ne gibi adımlar atıyor?" sorusunu yöneltti.

Starmer, soruya verdiği yanıtta, "Batı Şeria'da olup bitenlerden derin endişe duyuyorum ve yaptığımız çeşitli görüşmelerde birkaç kez bunu dile getirdik. Bu konuda derin endişe duyuyorum. Durumu hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Batı Şeria'daki baskınlarında 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun dün Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırılar sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 kişi de gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da işçi konteynerlerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni görüntülendi
Maltepe Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" suçundan iddianame hazırlandı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşına ilişkin temasların sürdüğünü bildirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Hurezeanu ile telefonda görüştü

Benzer haberler

İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve baskınlarından "derin endişe" duyuyor

İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve baskınlarından "derin endişe" duyuyor

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Basal: "Gazze'nin kuzeyi toplu mezarlığa dönüştü"

İsrail’in 15 aylık saldırıları, Gazze'de altyapının yaklaşık yüzde 90'ını tahrip etti

Araştırmaya göre geçen yüzyılda erkekler kadınlara göre 2 kattan fazla uzadı

Araştırmaya göre geçen yüzyılda erkekler kadınlara göre 2 kattan fazla uzadı
İsrail, Gazze’nin dünyaya açılan Refah Sınır Kapısı'nın idaresinin Filistin'e bırakılmayacağını duyurdu

İsrail, Gazze’nin dünyaya açılan Refah Sınır Kapısı'nın idaresinin Filistin'e bırakılmayacağını duyurdu
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşına ilişkin temasların sürdüğünü bildirdi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşına ilişkin temasların sürdüğünü bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet