İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve baskınlarından "derin endişe" duyuyor
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve baskınlarından "derin endişe" duyduklarını bildirdi.
Londra
Starmer, İngiltere Parlamentosundaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, milletvekillerinin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.
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- BM Raportörü Albanese'den İsrail'in Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya da taşıyabileceği uyarısı
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Oturumda söz alan bağımsız milletvekili Iqbal Mohamed, konuşmasında, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırılar ve bölgede yaptığı baskınlara değindi.
Milletvekili Mohammed, Başbakan Starmer'a "İngiliz hükümeti, sağlık çalışanları dahil Filistinlileri acilen korumak ve Batı Şeria'daki zulmü önlemek için ne gibi adımlar atıyor?" sorusunu yöneltti.
Starmer, soruya verdiği yanıtta, "Batı Şeria'da olup bitenlerden derin endişe duyuyorum ve yaptığımız çeşitli görüşmelerde birkaç kez bunu dile getirdik. Bu konuda derin endişe duyuyorum. Durumu hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail, Batı Şeria'daki baskınlarında 25 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusunun dün Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırılar sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 kişi de gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.