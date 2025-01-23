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Dünya

İngiltere'de 3 çocuğu öldüren Southport saldırısının failine 52 yıl hapis cezası verildi

İngiltere'de Temmuz 2024'te, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı Southport kentindeki bıçaklı saldırıyı düzenleyen Axel Rudakubana'ya şartlı tahliye olmaksızın en az 52 yıl hapis cezası verildi.

Zuhal Demirci  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
İngiltere'de 3 çocuğu öldüren Southport saldırısının failine 52 yıl hapis cezası verildi Fotoğraf: Ioannis Alexopoulos/AA

Londra

İngiltere'de mahkeme, 18 yaşındaki Rudakubana'nın Alice da Silva Aguiar (9), Bebe King (6) ve Elsie Dot Stancombe'un (7) öldürülmesi nedeniyle 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Rudakubana ayrıca, 8 çocuğu öldürmeye teşebbüs suçundan 18 yıl ve 2 yetişkine yönelik saldırılardan dolayı 16 yıl hapis cezası aldı. Cezaların eş zamanlı olarak uygulanacağı açıklandı.

Axel Rudakubana'ya şartlı tahliye olmaksızın en az 52 yıl hapis cezası verildi.

Yargıç Julian Goose, yasaya göre sanığa, suçu 17 yaşında işlediği için asgari süre olmaksızın ömür boyu hapis cezası verilemediği açıkladı.

Rudakubana'nın büyük olasılıkla cezaevinden asla çıkamayacağını belirten Yargıç Goose, saldırının failinin bir süredir, öldürebildiği kadar çok kişiyi öldürmeyi planladığına ikna olduğunu ifade etti.

Saldırı, aşırı sağcı şiddet olaylarının da fitilini ateşlemişti

Galler'in başkenti Cardiff'te yaşayan Rudakubana, 18 yaşına girmesine bir hafta kala Southport kentindeki bir dans stüdyosunda 29 Temmuz 2024'te düzenlediği bıçaklı saldırıda 3 çocuğu öldürmüş, 8'i çocuk 10 kişiyi yaralamıştı. Söz konusu saldırı, aşırı sağcı şiddet olaylarının da fitilini ateşlemişti.

Saldırının ardından sosyal medyada yayılan dezenformasyon nedeniyle ülke genelinde aşırı sağcı şiddet olayları başlamış ve çok sayıda kentte aşırı sağcılar polis ve karşıt görüşlülerle çatışmıştı.

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