Dolar
19.29
Euro
21.05
Altın
2,000.01
ETH/USDT
1,916.60
BTC/USDT
30,056.00
BIST 100
5,113.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

İngiliz milletvekillerinden, Assange'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulması çağrısı

İngiltere'de çok sayıda parlamenter, bağımsız milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesi, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'a yazdıkları mektupta, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange aleyhindeki iade işlemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Zuhal Demirci  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
İngiliz milletvekillerinden, Assange'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulması çağrısı

Londra

İngiltere'de 30'u aşkın parlamenter, bağımsız milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesinin, Amerikalı Bakan Garland'a yazdıkları mektupta, 11 Nisan'ın, Assange'ın, ABD'ye iadesine ilişkin kararı beklediği Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'nde tutuklu bulunmasının dördüncü yıl dönümü olduğu hatırlatıldı.

Mektupta, Assange'ın iade kararının gazetecilik üzerinde dehşet verici bir etki yaratacağı ve diğer gazeteciler ile medya kuruluşları için tehlikeli bir emsal teşkil edeceği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca bunun, ABD'nin ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü konusundaki itibarını zedeleyeceğinin altı çizilen mektupta, Assange'a yönelik iade işlemlerinin durdurulması ve Assange'ın vatandaşı olduğu Avustralya'ya dönmesine izin verilmesi çağrısı yapıldı.

İngiliz milletvekillerine, ABD, Avustralya, Meksika ve Brezilya'dan milletvekilleri de destek vererek Assange'ın iade işlemlerin durdurulmasını talep etti.

Assange'ın dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, El Pais ve New York Times da "Cablegate" adı altında bu belgeleri kamuoyuna sunmuştu.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Duruşmaların ardından 4 Ocak 2021'de Assange'ın intihar riskinin yüksek olması ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulması, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle "gerçek bir risk altında" olduğu savunularak ABD'nin iade talebi reddedilmişti.

ABD, karara itiraz ederek WikiLeaks kurucusunun yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını Avustralya'da çekebileceği taahhüdünde bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme 10 Aralık 2021'de, verilen teminatları yeterli bularak alt mahkemenin kararını bozmuş ve Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Bunun üzerine Assange'ın savunma ekibi, davayı Yargıtaya taşımak için Yüksek Mahkemeye izin başvurusunda bulunmuş ancak 14 Mart 2022'de başvuru reddedilmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle İçişleri Bakanı Priti Patel 17 Haziran'da Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi
Eski eşiyle yaşamadığını ispatlayan kadın yetim aylığı almaya devam edecek
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede yapılıyor
HDP kapatma davasında, esas hakkındaki raporu hazırlaması için dosya raportöre gönderilecek
Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak

Benzer haberler

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti

İngiliz milletvekillerinden, Assange'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulması çağrısı

NBA'de play-in ve play-off heyecanı

ABD ile Filipinler, Tayvan Boğazı'nın yakınındaki sularda "en büyük" savaş tatbikatına başladı

ABD ile Filipinler, Tayvan Boğazı'nın yakınındaki sularda "en büyük" savaş tatbikatına başladı
Kuzey Kore lideri Kim, nükleer kapasitelerini artırmaları gerektiğini vurguladı

Kuzey Kore lideri Kim, nükleer kapasitelerini artırmaları gerektiğini vurguladı
Medyadaki ayrımcılık nedeniyle Müslümanlığı seçen Amerikalılar "potansiyel terörist" olarak görülüyor

Medyadaki ayrımcılık nedeniyle Müslümanlığı seçen Amerikalılar "potansiyel terörist" olarak görülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet