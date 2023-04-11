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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 11 milyonu aştı

Ukrayna'dan Polonya'ya giren mülteci sayısı 10 Nisan itibarıyla 11 milyonu geçti.

Murat Temizer  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 11 milyonu aştı

Varşova

Polonya Sınır Muhafızlarının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Ülkeye, Ukrayna'dan yalnızca dün 20 bin kişinin girdiği belirtilerek, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen kişi sayısı 11 milyonu geçti." ifadesi kullanıldı.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 9 milyon 259 bin olduğu kaydedildi.

Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından paylaşılan bilgiye göre, Ukrayna'dan Polonya'ya geçenlerin yüzde 87'sini kadın ve çocuklar oluşturdu.

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