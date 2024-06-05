Dolar
32.55
Euro
35.41
Altın
2,333.14
ETH/USDT
3,799.70
BTC/USDT
70,928.00
BIST 100
10,364.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Dünya

İngiltere'de Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar dolaşıma girdi

İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar bugün ülkede dolaşıma girdi.

Nuran Erkul Kaya  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
İngiltere'de Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar dolaşıma girdi

Londra

İngiltere Merkez Bankasından (BoE) yapılan açıklamaya göre, Kral Charles'ın portresini taşıyan 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar kullanıma sunuldu.

Öte yandan, Kraliçe 2. Elizabeth'in portresinin yer aldığı banknotlar da ödeme aracı olarak kullanılmaya devam edilecek. Yeni banknotlar yıpranmış olanların yerine ve banknotlara olan talepteki genel artışı karşılamak için basılacak. Bu nedenle, Kral Charles'ın portresinin yer aldığı yeni banknotların yayılımının oldukça yavaş olması bekleniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen BoE Başkanı Andrew Bailey, banknotların dolaşıma girmesinden memnun olduklarını belirterek, "Bu tarihi bir an, çünkü banknotlarımızın üzerindeki hükümdarı ilk kez değiştiriyoruz. Nakit paranın pek çok kişi için önemli olduğunu biliyoruz ve halk talep ettiği sürece banknot sağlamaya kararlıyız. Yeni banknotları tedavüle sokmak bu kararlılığın bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Kral Charles'ın portresini taşıyan ilk banknotlar geçen yıl basılmıştı. Banknotlarda yer alan Kral Charles portresi, 2013'te çekilen bir fotoğrafa dayanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü trafik yoğunluğu
İstanbul ve Bursa'da düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonunun detaylarına ulaşıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotlar için tören düzenlendi
Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Alevi: PKK sorununun çözümü konusunda Bağdat ile Ankara arasında görüşmeler devam ediyor

Benzer haberler

İngiltere'de Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar dolaşıma girdi

İngiltere'de Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar dolaşıma girdi

Gazzeli çocukların yüzde 85'i her üç günden en az birini hiç yemek yemeden geçiriyor

İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı

GÖRÜŞ- İngiliz savunmasındaki dönüşüm ve Avrupa'da artan tehdit algısı

GÖRÜŞ- İngiliz savunmasındaki dönüşüm ve Avrupa'da artan tehdit algısı
Rusya'dan bazı İngiliz siyasi temsilci, uzman ve gazetecilere yaptırım kararı

Rusya'dan bazı İngiliz siyasi temsilci, uzman ve gazetecilere yaptırım kararı
GÖRÜŞ - Yükseköğretimde uluslararasılaşma ekonomik kalkınma ve diplomatik etkiyi nasıl artırıyor?

GÖRÜŞ - Yükseköğretimde uluslararasılaşma ekonomik kalkınma ve diplomatik etkiyi nasıl artırıyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet