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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 730'a çıktı

İngiltere'de, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 730'a yükseldi.

Bilal Acar   | 30.06.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 730'a çıktı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 730'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 155 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 730'a çıktı. Vaka sayısı ise 689 artarak 312 bin 654'e ulaştı. Son 24 saatte 133 bin 467 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 426 bin 631 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada ise 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

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