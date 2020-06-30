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Dünya

Kırgızistan'da seçim barajı düşürüldü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, seçim barajının yüzde 9'dan 7'ye düşürülmesini öngören kanunu onayladı.

Nazir Aliyev Tayfur   | 30.06.2020
Kırgızistan'da seçim barajı düşürüldü

Bişkek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, seçim barajının yüzde 9'dan 7'ye düşürülmesini öngören kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov, siyasi partilerin parlamentoya girme şartlarını yeniden düzenleyen "Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Kanunu"ndaki değişiklikleri imzaladı.

Seçim barajının yüzde 9'dan 7'ye düşürülmesini öngören söz konusu kanun, Meclis'te 18 Haziran'da kabul edilmişti.

Kırgızistan'da 5 yılda bir yapılan parlamento seçimleri 4 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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