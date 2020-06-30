Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
116,609.50
Altın
1,768.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 767'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 34 bin 767'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 30.06.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 767'ye yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 34 bin 767'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 933'lük düşüşle 15 bin 563'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 240 bin 578'e ulaştı. Son 24 saatte 142 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1052'lik artışla 190 bin 248'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 daha artarak 34 bin 767'ye yükseldi. Dün 6 olan günlük ölüm sayısının bugün arttığı gözlendi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 390 bin 110 test yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 767'ye yükseldi
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 730'a çıktı
Bingöl'de maske takma zorunluluğu getirildi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 355'e çıktı

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 767'ye yükseldi

2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi

Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi

Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı yeniden önlemler alındı

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı yeniden önlemler alındı
İtalya'dan Suriye'ye ve Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelere 45 milyon avro ilave yardım

İtalya'dan Suriye'ye ve Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelere 45 milyon avro ilave yardım