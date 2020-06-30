Bingöl'de maske takma zorunluluğu getirildi
Bingöl'de, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 Temmuz'dan itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.
Bingöl
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Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 Temmuz'dan itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz'dan itibaren il genelinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.
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