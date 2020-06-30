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Salda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladı

''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladı.

Bilal Altıok   | 30.06.2020
Salda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladı

Burdur

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan tedbirlerde ziyarete kapatılan Salda Gölü, kısıtlamaların esnetildiği "yeni normal" olarak nitelenen dönemle birlikte tekrar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği ve araç girişine kapatılan Beyaz Adalar'da ise asayişi sağlamak için Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı atlı birlikler görevlendirildi.

Güvenliği sağlayan atlı birlik aynı zamanda ziyaretçilere "sosyal mesafe" uyarısı da yapacak.

Feray, Şimşek ve Dolunay isimli üç at ile göreve başlayan jandarmalar, gün boyunca göl çevresinde devriye geziyor. Atlı birliklere vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Atlı birlik, eylül ayının sonuna kadar bölgede görev yapacak.


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