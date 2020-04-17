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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 847 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 847 artarak 14 bin 576 oldu.

Hasan Esen   | 17.04.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 847 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'den dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer düzenlendi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 847 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 200 bini aştı
İstanbul'da meslek lisesinde üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazı tanıtıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

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